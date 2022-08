Wildes Stadtgrün Streit um Leipziger Beetkultur - naturnah oder verwildert

Hauptinhalt

Biodiversität kann ganz schön herausfordernd aussehen. Vor allem, wenn sie sich in städtischen Rabatten breit macht. Die Stadt Leipzig sieht sich jetzt dem Vorwurf ausgesetzt, sich nicht genug um ihre Beete zu kümmern. Zu viel Unkraut sprieße, sagen Passanten und ärgern sich über das vertrocknete Gelb in den Hochbeeten am Bayerischen Bahnhof in Leipzig.