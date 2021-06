Nach einer Bombendrohung ist das Technische Rathaus in Leipzig evakuiert und für den Besucherverkehr gesperrt worden. Wie es aus der Leipziger Stadtverwaltung hieß, war die Drohung am Vormittag anonym per Mail eingegangen.

Die Polizei ist derzeit mit Sprengstoffspürhunden vor Ort und durchsucht das Gebäude. Termine können bis auf weiteres nicht wahrgenommen werden.