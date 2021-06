Die Ursache des plötzlichen Todes des kleinen Elefanten ist geklärt. Er starb an den Folgen einer Infektion mit dem hoch aggressiven Elefanten-Herpes-Virus EEHV1 (Endotheliotropes Elefanten Herpesvirus) gestorben, wie der Zoo Leipzig mitteilte.

Elefantenbulle Kiran genießt die Sonne. Noch am Tag vor seinem Tod war er mit seiner Herde baden.

Elefantenbulle Kiran genießt die Sonne. Noch am Tag vor seinem Tod war er mit seiner Herde baden.

Elefantenbulle Kiran genießt die Sonne. Noch am Tag vor seinem Tod war er mit seiner Herde baden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Elefanten-Herpes-Virus sei weltweit bei Wild- und auch bei Zootieren verbreitet, hieß es aus dem Zoo. Allerdings sei die Mehrheit der Elefanten ausschließlich Träger des Virus und erkrankten nicht selbst. Im Zoo Leipzig sei es der erste Herpesausbruch in der Geschichte der Elefantenhaltung.

Die Elefantenherde unterliege einer engmaschigen Kontrolle, zu der auch regelmäßige Blutuntersuchungen gehörten, erklärte der Zoo in einer Pressemitteilung. In den Blutwerten sei das Herpes-Virus jedoch nur zu erkennen, wenn die Krankheit bereits ausgebrochen ist. Deshalb sei es zumeist nicht möglich, die Infektion rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln, informierte der Zoo Leipzig. Zudem gebe es bislang zu wenige Erkenntnisse über das Virus und auch noch keinen Impfstoff, so dass es ohnehin schwierig sei, erkrankte Tiere zu retten.