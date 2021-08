In freier Wildbahn leben diese Warane nur auf der indonesischen Insel Flores und kleinen Nachbarinseln, so der namensgebenden Komodoinsel. Bekannt sind die Warane für ihr Gift, dass sie beim Biss auf Beutetiere übertragen. Diese können mitunter Tage später daran zu Grunde gehen, erst dann machen sich die Warane über die Beute her. In ihrer Heimat sind sie eine Touristenattraktion. Einheimische Bauern aber füchten die Echsen, weil sie auch Nutztiere erbeuten.