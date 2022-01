Nach dem Mauerfall entstehen die Klischees

Doch nach dem Mauerfall wird die Platte unbeliebt und Grünau verliert die Hälfte seiner Einwohner. Zurück bleiben Einkommensschwache, Alte und viel Leerstand. Es ist die Zeit, in der die Klischees von Armut, Überalterung, Nazis und Drogen entstehen. In dieser Zeit ist auch Silvio in Grünau groß geworden. Der 39-jährige Brunnenbauer hat in den Nullerjahren Ecstasy, Crystal und Gras konsumiert und auch gedealt. Früher sei die Szene auf der Straße deutlich sichtbarer gewesen, sagt er.

Silvio sagt, dass die Drogen-Szene früher auf den Straßen in Grünau deutlich sichtbarer war. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rückblickend meint Silvio: "Es war ´ne geile Zeit. Aber es hat viel Geld und viel Zeit gekostet. Zeit, die ich nicht mehr aufhole." Außerdem habe er auch ein paar verrückte Sachen erlebt, die er damals – "völlig verballtert" – gar nicht richtig wahrgenommen habe. "Es gibt hier Geschichten: Da sind sie in die Wohnung rein, haben den geknebelt und verkloppt. Und die ganzen Drogen mitgenommen und ihn einfach daliegen lassen."



Silvio feiert damals in den Clubs der Stadt, war arbeitslos. Als er seinen Führerschein und später seine Wohnung verliert, offenbart er sich seinem Vater. Auch mit dessen Hilfe zieht er sich aus dem Sumpf. Heute ist er clean und hat eine Familie gegründet.

In Grünau weniger Straftaten als im Leipziger Durchschnitt

In Leipzig-Grünau hat es weniger Straftaten gegeben als im Leipziger Durchschnitt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Grünau haftet noch immer der Ruf an, kriminell zu sein. Doch ein Blick in die Statistik zeigt ein differenzierteres Bild. 2004 wurden 93 Straftaten pro Jahr und 1.000 Einwohner im Viertel registriert. Zwischenzeitlich stieg die Kriminalität leicht an, sank 2020 aber auf 88 Fälle. In ganz Leipzig waren es aber durchgängig mehr Fälle – so wie 2020 mit im Schnitt 116 Fällen. Grünau ist also weniger gefährlich als der Durchschnitt der Stadt.

Silvio sagt, dass auch heute noch in Grünau gedealt werde, allerdings weniger offensichtlich und eher in Wohnungen und via Handy. Für ihn war Grünau schon "früher ein Loch und heute ist es immer noch ein Loch". Trotzdem ist Silvio nach ein paar Jahren in einem anderen Stadtteil mit Frau und Tochter zurück nach Grünau gezogen – aufgrund der günstigeren Mieten.

Mit Dachterrasse: Graue Betonklötze werden hochwertig saniert

Grünau wandelt sich: Die einst grauen Blöcke werden teils hochwertig saniert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Seit Jahren wächst Leipzig wieder und auch nach Grünau ziehen wieder mehr Menschen. Das Bild vom Plattenbauviertel: Es wandelt sich erneut. In Grünau werden inzwischen die Blocks teils hochwertig saniert. Bei einigen ist ganz oben eine Penthouse-Wohnung gebaut worden – mit eindrucksvoller Dachterrasse und der Kulkwitzer See ist fast um die Ecke.



Grünau sei ein extrem heterogenes Viertel, sagt Professorin Dr. Sigrun Kabisch. Sie forscht seit 40 Jahren zu Grünau. Aufgrund der Heterogenität brauche es in diesem Stadtteil beides: höherwertige Sanierungen und günstige Wohnungen. Die Miete für solch hochwertig sanierte Wohnungen liegt etwa 2,50 Euro über dem Durchschnitt von Grünau. Der beträgt laut Immoscout etwa sechs Euro kalt pro Quadratmeter. "Doch es wird vor allem preiswerter Wohnraum gebraucht", sagt Kabisch. Denn in der Innenstadt werde vor allem im Luxus-Segment gebaut.

Das Einkommen in Grünau ist im Schnitt niedriger

Untersuchungen, wie die Intervallstudie Leipzig-Grünau von Professorin Kabisch, gibt es weltweit kaum ein zweites Mal. Daraus geht auch hervor, dass das mittlere Einkommen in Grünau rund 250 Euro unter dem Leipziger Durchschnitt von knapp 1.500 Euro liegt. An ihrem Viertel schätzen die, die in Grünau wohnen: Naherholung, Verkehrsanbindung und die Versorgungsinfrastruktur. Kritisiert wird die Sauberkeit, das soziale Umfeld und die Sicherheitslage. Außerdem, so heißt es in der Studie, hätten die gefühlten sozialen Schwierigkeiten durch den Zuzug von Migranten und Migrantinnen zugenommen. Gleichzeitig ist die Zufriedenheit mit dem Viertel in den vergangenen 40 Jahren gestiegen.

Es gibt nicht nur graue Blöcke, sondern es sind Spielplätze, ein riesiger Skatepark oder bunte Häuser entstanden. Auch einige Studierende haben den günstigen Wohnraum für sich entdeckt und nehmen dafür den längeren Weg zur Universität in Kauf. Und es gibt viele Menschen, die sich in Grünau engagieren, um das Viertel weiter zu entwickeln.

Wie viel Klischee steckt wirklich in Grünau?

Yasemin Said hat das Projekt "Perspectives" auf die Beine gestellt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK So hat etwa Yasemin Said das Projekt "Perspectives" auf die Beine gestellt. Dort können Menschen, die sich als migrantisch, schwarz oder jüdisch identifizieren, Kulturveranstaltungen vorschlagen. Die 28-Jährige hilft dann bei der Umsetzung und der Finanzierung. Auch sie in ihrer Kindheit viel Zeit in Grünau verbracht und sagt über die Vorurteile, dass es natürlich Probleme mit Drogen-Konsum oder Jugendlichen gebe. "Das ist aber nicht spezifisch für Grünau. Das ist spezifisch für Jugendliche, die sich ausprobieren wollen." Dies sage wenig über den Stadtteil aus.

"Es sagt was über die Leute aus, die hier abhängen. Der Stadtteil hat eine krasse Altersspanne. Sehr, sehr viele Seniorinnen und Senioren wohnen hier und sehr, sehr viele Jugendliche wohnen hier", sagt Yasemin. Zwei Drittel der Grünau-Bewohner sind über 55 Jahre alt, wie aus der Intervallstudie hervorgeht. Nur 14 Prozent sind unter 35. "Dabei prallen eben Lebensvorstellungen aufeinander, die nicht immer vereinbar sind", sagt Yasemin. Doch das sei okay. Und sie glaubt: "Diese Diskrepanz muss man dann einfach aushalten."