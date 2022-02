Was ist "Leipzig liest"? Das Lese-Festival "Leipzig liest" ist fester Bestandteil der Leipziger Buchmesse. Seit 1992 lesen Autorinnen und Autoren an den Tagen der Messe im März an zahlreichen Orten in der ganzen Stadt und auf dem Messegelände. Das Programm des kommenden Lesefestes wird Mitte Februar 2022 veröffentlicht.



"Leipzig liest" gilt laut Buchmesse als das größte Lesefest Europas. Die Buchmesse findet vom 17. bis 20. März 2022 statt.