Ernährung Leipziger Mensa serviert Insektenburger

Wurstgulasch, Spinat oder Königsberger Klopse in der Mensa waren gestern. Die moderne Küchenchefin bietet der modernen Studierendenschaft eiweißreiche und klimaverträgliche Kost an. Erstmals auf der Karte der Mensa am Park in Leipzig stand deshalb am Mittwoch "Insektenburger".