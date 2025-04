Thomas Plaschil, Fachanwalt für Mietrecht, dämpft bei bestehenden Mietverträgen die Erwartungen, die jetzt mietpreisgeplagte Großstädter mit dem Eifer der Stadt verbinden könnten: "Einer der Grundsätze ist, dass Vertragsparteien frei vereinbaren können, zu welchen Konditionen, sie welche Verträge eingehen. Schon vor Vertragsschluss gibt es die Obliegenheit beider Vertragsparteien zu prüfen: Ist das, was ich jetzt vertraglich vereinbare, das, was ich will, was ich zahlen kann, was auch rechtlich möglich ist oder nicht." Sprich: Nach Jahren eine Rückzahlung und Mietpreissenkung zu erwirken, hält er trotz der Rechtslage für unwahrscheinlich.