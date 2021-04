Etwa 50 Menschen versammelten sich am Sonnabend in Leipzig.

Etwa 50 Menschen versammelten sich am Sonnabend in Leipzig.

Etwa 50 Menschen versammelten sich am Sonnabend in Leipzig. Bildrechte: MDR/Alexandra Heine

Am Osterwochenende finden in vielen sächsischen Städten traditionell Ostermärsche statt. Seit den 60er-Jahren demonstrieren Menschen dabei gegen Krieg, für Abrüstung und Frieden. So auch in Leipzig, wo sich am Ostersonnabend etwa 50 Menschen auf dem Markt versammelten. Coronabedingt musste die Veranstaltung in diesem Jahr stationär stattfinden.