Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat am Montag als Schirmherr gemeinsam mit Carry Hommel und Thomas Gärtner, den Initiatoren von "Leipzig pflanzt", einen Säulen-Tulpenbaum in Leipzig-Leutzsch gepflanzt.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat am Montag als Schirmherr gemeinsam mit Carry Hommel und Thomas Gärtner, den Initiatoren von "Leipzig pflanzt", einen Säulen-Tulpenbaum in Leipzig-Leutzsch gepflanzt.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat am Montag als Schirmherr gemeinsam mit Carry Hommel und Thomas Gärtner, den Initiatoren von "Leipzig pflanzt", einen Säulen-Tulpenbaum in Leipzig-Leutzsch gepflanzt. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Eine Gruppe Umweltaktivisten aus Leipzig hat eine Vision: Die "Omas for Future" wollen unter anderem mit Spaten und Setzlingen das Klima retten. Insgesamt wollen sie 600.000 Bäume in den Boden in und um Leipzig bringen, für jeden Bewohner der Stadt einen. Am Montag wurde die Initiative "Leipzig pflanzt" von Leipzigs Stadtoberhaupt unterstützt. Oberbürgermeister Burkhard Jung griff als Schirmherr der Initiative selbst zum Spaten und pflanzte im Leipziger Nordwesten einen Säulen-Tulpenbaum.