Die Stadt Leipzig will in den kommenden Jahren mindestens 40 obdachlosen Frauen und Männern eine Wohnung zur Verfügung stellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sollen sie zur Miete wohnen und individuell durch Sozialarbeiter betreut werden.

Entwickelt wurde das Projekt vom Sozialamt auf der Grundlage von Befragungen von Trägern der Wohnungsnotfallhilfe, Fachexperten und obdachlosen Personen. Grundzüge des Leipziger Konzeptes wurden in einer Strategiekonferenz mit Akteuren aus der Obdachlosenhilfe beraten. Das Modellprojekt ergänze die Angebote der Obdachlosenhilfe in Leipzig, so Sozialbürgermeister Thomas Fabian. Eine Koordinationsstelle im Sozialamt soll die Umsetzung steuern.

Vorbild für das Projekt ist der aus den USA stammende Ansatz "Housing First" (auf Deutsch: zuerst eine Wohnung). Das Konzept verspreche gute Ergebnisse bei der Integration von obdachlosen Personen, so die Stadt. Die Zahl der obdachlosen Menschen sinke auf diese Weise dauerhaft. Odachlose Personen, die die Angebote der Wohnungsnotfallhilfe nicht nutzen, könnten so erreicht werden. Zahlreiche Kommunen in Europa würden bereits diesen Ansatz verfolgen.