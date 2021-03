Trotz einer hohen Zahl von Geburten in Leipzig, ist die natürliche Bevölkerungsentwicklung 2020 erstmals seit sieben Jahren rückläufig. 6.468 Geburten standen 6.554 Sterbefällen gegenüber, was einem Minus von 86 Personen entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr starben 358 Personen mehr. Inwieweit die Corona-Pandemie Grund für die gestiegene Anzahl an Todesfällen ist, wird derzeit untersucht.

In dem Quartalsbericht des Amts für Statistik wird auch die Entwicklung der Kindertageseinrichtungen analysiert. Demnach hat sich die Zahl der Kinder unter elf Jahren in Leipzig in den vergangenen Jahren um rund 17.000 auf 64.390 erhöht. Im Jahr 2020 konnten rund 49.000 Kinder in Tageseinrichtungen untergebracht werden. Seit 2010 wuchs die Zahl der Einrichtungen von 64 auf nunmehr 350 Stätten. Laut einer aktuellen Studie der EU-Kommission zur Lebensqualität in europäischen Städten ist Leipzig auf Platz zwei der familienfreundlichsten Orte in Europa.