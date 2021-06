Der Violinist hatte Mitte Juni seine 17.500 Euro teure Geige samt Geigenkasten in einem Regionalexpress zwischen Dessau und Leipzig auf der Kofferablage liegen gelassen. Als er den Verlust bemerkt, ist es schon zu spät. Auch im örtlichen Fundbüro taucht sie nicht auf. Daraufhin stellt er Strafanzeige.

In der Folge sichtet die Polizei das Material der Überwachungskameras auf dem Leipziger Hauptbahnhof - mit Erfolg. Die Beamten sehen einen Mann mit einem Geigenkasten und sie können einen 58-Jährigen ermitteln. Bei einem Besuch in dessen Wohnung gibt der Verdächtige an, die Geige weiterverkauft zu haben.