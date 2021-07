Das Musikfestival "Leipzig zeigt Courage" will am 30. Juli ein Zeichen für Demokratie und Weltoffenheit setzen. Eingeladen seien Künstler, die mit ihren politischen Statements und ihrer Musik für ein friedliches und solidarisches Miteinander werben, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Leipziger Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie, Vicki Felthaus (Grüne), und Festivalinitiator und "Die Prinzen"-Frontmann Sebastian Krumbiegel wollen das detaillierte Programm am Freitag vorstellen. Veranstalter ist das soziokulturelle Zentrum Anker e.V. Leipzig.

Nach den ersten Jahren am Völkerschlachtdenkmal fand das Festival 2017 auf dem Leipziger Marktplatz statt.

Das Festival entstand vor mehr als 20 Jahren als Antwort auf regelmäßige Neonazi-Aufmärsche in Leipzig. Es wird ehrenamtlich organisiert und von vielen Unterstützerinnen und Unterstützern getragen. Eigentlich findet es immer am 30. April statt. Durch die Corona-Pandemie musste es in diesem Jahr verschoben werden.