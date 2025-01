Am 22. und 23. Januar wird Kjersti Anfinnsen im Haus des Buches in Leipzig sowie in der Buchhandlung Knesebeck Elf in Berlin aus "Letzte zärtliche Augenblicke" lesen.



Am 23. Januar findet zudem ein Lesezirkel in der Grieg-Begegnungsstätte in Leipzig statt, bei dem das Buch unter der Leitung von Thomas Böhm diskutiert wird.