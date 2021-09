Mögliche Sprengvorrichtung in Leipzig gefunden

In der Lessingstraße in Leipzig ist am Donnerstagmittag ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN sagte, besteht der Verdacht, dass es sich um möglich Sprengvorrichtung handelt. Das werde jetzt überprüft. Der Bereich werde derzeit weiträumig abgesperrt. Aus einer naheliegenden Grundschule würde außerdem die Kinder von ihren Eltern abgeholt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.