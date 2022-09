Durch zahlreiche Lichtinstallationen, wie schon im Jahr 2021, wird in Leipzig auch dieses Jahr an die Demonstrationen zur Zeit der Friedlichen Revolution erinnert (Archivfoto).

Durch zahlreiche Lichtinstallationen, wie schon im Jahr 2021, wird in Leipzig auch dieses Jahr an die Demonstrationen zur Zeit der Friedlichen Revolution erinnert (Archivfoto). Bildrechte: Loomaland

Zum diesjährigen Lichtfest am 9. Oktober 2022 soll es erstmals kostenlose Führungen von Bürgerrechtlern geben, die jeweils um 19:30 und 20:30 Uhr zwischen den einzelnen Lichtinstallationen Besucherinnen und Besucher führen. Mit dem Lichtfest möchte die Stadt Leipzig auch in diesem Jahr an die entscheidende Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 erinnern.

Von der Nikolaikirche aus zogen im Herbst 1989 mehr als 70.000 Menschen über den Innenstadtring, um friedlich gegen das SED-Regime zu demonstrieren. Auftakt des diesjährigen Gedenktages am 9. Oktober wird traditionell das Friedensgebet in der evangelischen Nikolaikirche sein, wie die Tourismus und Marketing GmbH am Montag in Leipzig informierte.