Friedliche Revolution Lichtfest lässt Leipzig erstrahlen

Hauptinhalt

Am Sonnabend wird die Leipziger Innenstadt wieder in Erinnerung an den Herbst 1989 erleuchtet. Das Lichtfest präsentiert sich mit einem neuen, dezentralen Konzept und findet mit Lichtinstallationen und Soundcollagen an mehreren Orten innerhalb des Innenstadtrings statt.