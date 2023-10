Angesichts des Krieges in Israel ist beim Leipziger "Lichtfest" zur Solidarität mit dem Land aufgerufen worden. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs appellierte beim Friedensgebet in der Nikolaikirche, an die Angegriffenen in Israel zu denken und gegen das Morden zu protestieren.

Mit dem Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche war das "Lichtfest" zur Erinnerung an die friedliche Revolution 1989 eröffnet worden Bildrechte: dpa

"Ganz gleich, wie wir zum Nahostkonflikt mit all seinen Kriegen und verpassten Chancen auf Frieden stehen: Hier ist eine zivilisatorische Grenze überschritten worden", sagte Fehrs in ihrer Predigt.

Hier ist eine zivilisatorische Grenze überschritten worden. Kirsten Fehrs Evangelische Hamburger Bischöfin

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) betonte, wie sehr es gerade in diesen Tagen gelte, für Demokratie und Freiheit einzustehen: "Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass dieses Licht des Herbstes `89 immer wieder neu entzündet werden muss, damit Menschen einander in Würde und Respekt begegnen, friedlich, so wie es 1989 die vielen, vielen Tausend vorgemacht haben. Uns alle eint die Sehnsucht nach Frieden."

Journalistin spricht von Kairo aus

In ihrer "Rede zur Demokratie" erinnerte die Journalistin Golineh Atai an den 9. Oktober 1989 in Leipzig als einen Wendepunkt. Die Menschen seien damals "ihrem inneren Bedürfnis nach Frieden, Freiheit, Demokratie" gefolgt, sagte sie in ihrer vorab aufgezeichneten Rede zu den in der Kirche versammelten rund 1.000 Menschen. Anti-Demokraten und Autokraten seien "längst im Kampf-Modus", sagte die Journalistin. Es gelte, sich ihnen entgegenzustellen und für Freiheit und Demokratie einzustehen.

Menschen erinnern mit Kerzen mit dem Aufdruck "89" an die Proteste. Bildrechte: dpa