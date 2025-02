Ganz innig sind sie miteinander: Eva und Harry Wittig aus Leipzig werden in diesem Jahr beide 98 Jahre alt. Im Jahr 1950, vor sage und schreibe 75 Jahren, haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Das Paar feiert jetzt Kronjuwelenhochzeit. Sein Rezept für die lange Liebe klingt ganz einfach: "Dass man sich gerne hat. Dass man sich nicht nach etwas anderem umguckt. Wir verstehen uns. So sind wir von der Kindheit bis hierher im Alter zusammen", erzählt Harry Wittig.

Die Wittigs kennen sich seit Kindertagen und wohnten einst in der Nachbarschaft. Getrennt voneinander waren sie nur, als Harry Wittig nach dem Zweiten Weltkrieg vier Jahre lang in Polen im Gefängnis saß. 1951 - ein Jahr nach der Hochzeit - kommt ihre Tochter Heidrun zur Welt: "Wenn ich damals irgendwo hin musste, dann habe ich sie immer vorn im Fahrradkorb mitgenommen," so konnte "die Kleene" dann immer überall mit hinkommen - erinnert sich Harry Wiitg an das Jahr 1951.