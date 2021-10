Es gibt selten ganz gerade Wege. Eigentlich verabscheute ich neue gleichförmige Grabsteine, ich empfand sie als seelenlos und tot. Gleichzeitig lag mein Herz in der Restaurierung. Ich liebte alte Friedhöfe und den Zauber alter Steine.

Ja. Ganz ehrlich, es war Zufall. Auf einer Studienfahrt in Böhmen besuchten wir wunderschöne Friedhöfe. Doch viele der kunstvollen und geschichtsträchtigen Grabmäler zerfielen, das fand ich unendlich traurig. Damals erfasste mich der Impuls: Das möchte ich machen! Ich möchte diese Grabmähler restaurieren und zum Leben erwecken. Für mein Studium der Restaurierung benötigte ich ein zweijähriges Praktikum, die Steinmetzlehre wurde dafür anerkannt. Und so bin ich eben, quasi nebenbei, Steinmetzin geworden. Nach meinem Abschluss 2005 schob ich 2016 schließlich den Meister hinterher.

Ich musste erst erfahren, dass es in der Hand des Steinmetzes und des Steinbildhauers liegt, Materie zum Leben zu erwecken und eine Lebendigkeit zu transportieren. Eine Offenbarung war die Begegnung mit einem Meister in bayerischen Eichstätt. Dieser verwendete nur eine Sorte Stein, einen örtlichen Jura, aber er gab diesem so viele individuelle Formen, dass für jeden Verstorbenen etwas ganz Persönliches entstand.