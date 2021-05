Auf diesen Moment haben Annett und Dirk aus Leipzig seit Monaten hingefiebert: Ja zueinander zu sagen, auch nach 30 Jahren Ehe. Dazu anstoßen mit Sohn, Eltern und Familienmitgliedern, die sich mitfreuen. Dass am Ende nur der Trauredner mit ihnen Sekt trinkt und 15 Zuschauende zu Hause in die Laptop- und Computerbildschirme winken, liegt an der Corona-Krise. Die Leipziger erneuern ihr Eheversprechen per Zoom-Videokonferenz.