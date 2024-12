Funfacts zum Lied - Zur Melodie von "O Tannenbaum" wurden jahrzehntelang die Hymnen der US-amerikanischen Bundesstaaten Maryland und Florida gesungen. Inoffiziell ist das in Michigan und Iowa noch heute so.

- Der Fans des englischen Fußballvereins FC Chelsea besingen ihren Club mit "We’ll keep the blue flag flying high" zur Tannnbaum-Melodie.

- Auf Island gibt es ein Schullied zu diesen Noten.