Am Donnerstagabend geriet dieLandtagsabgeordnete der Linken, Juliane Nagel, als Anmelderin einer Jugenddemo am Kindertag in eine Polizei-Maßnahme. Videobilder vom Vorgehen der Polizei lösten heftige Kritik aus. In sozialen Netzwerken wird der Polizei, dem sächsischen Innenministerium und der Stadt Leipzig vorgeworfen, die Situation rund um den "Tag X" zu eskalieren. Ein Polizeisprecher wies darauf hin, dass bei der Jugenddemo zahlreiche polizeifeindliche Sprüche gerufen worden seien. Der Vorfall werde untersucht.

Nach Polizeiangaben traf sich Nagel am Freitag mit dem Leipziger Polizeipräsidenten René Demmler und Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) zum Gespräch. Dabei habe man sich sachlich und kritisch mit dem Polizeieinsatz am Donnerstag und der Versammlung auseinander gesetzt. Die Beteiligten seien sich einig gewesen, dass vor dem "Tag X" Verunsicherung und Ängste vor Ausschreitungen bestünden und Deeskalation das Gebot der Stunde sein müsse. Auch Nagel verlangte "Deeskalation auf allen Seiten".

Aufrufe zu Versammlungen an Straßenecken - "Massencornern"

Im Zusammenhang mit dem "Tag X"-Verbot rückte auch der Freitagabend in Leipzig in den Fokus der Aufmerksamkeit. Im Stadtteil Connewitz wurde am Abend zu einem "Massencornern" aufgerufen. Verschiedene Antifa- und Anarchie-Accounts warben dafür, sich "die Straßen zu nehmen". Solidarität lasse sich nicht verbieten, heißt es in den Aufrufen.

