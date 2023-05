Die Polizei wird zum sogenannten "Tag X" am Sonnabend in Leipzig umfangreich Wege in die Stadt kontrollieren. Sie beabsichtigt, an mehreren Orten den Anreiseverkehr zu überprüfen, etwa am Hauptbahnhof und in Zügen. Dabei werden die sächsischen Beamten von der Bundespolizei und Kräften aus anderen Bundesländern unterstützt.