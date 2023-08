Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung auf dem Markt in Leipzig-Lindenau ist gegen einen Beteiligten Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig am Sonntagabend mit. Gegen den 34-Jährigen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nach einem gewaltsamen Streit am Sonnabendvormittag auf dem Lindenauer Markt in Leipzig wurde gegen einen der Beteiligten Haftbefehl erlassen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa