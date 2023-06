18:01 Uhr | Kretschmer: "Menschen und Sachwerte beschützen"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich bei der Polizei für ihren Einsatz in Leipzig bedankt. "Das Ziel ist Menschen und Sachwerte zu beschützen und Gewalttäter festzunehmen", erklärte der CDU-Politiker via Twitter. Polizisten aus Sachsen und anderen Bundesländern schützten die Leipziger vor Gewalttouristen, so der Ministerpräsident. Bei den Ausschreitungen am Freitagabend wurden in Leipzig auch Fahrzeuge beschädigt. Bereits in der Nacht zu Freitag brannten im Stadtgebiet Fahrzeuge. Bildrechte: dpa

17:46 Uhr | Karl-Liebknecht-Straße gesperrt

Bei der Demo am Alexis-Schumann-Platz waren ursprünglich 100 Leute angemeldet worden. Der Zulauf Demonstrierender hält laut Reporterangaben an. Motto der Demonstration ist "Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig". Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, über dem Platz kreist ein Polizeihubschrauber. Die angrenzende Karl-Liebknecht-Straße ist in Richtung Norden gesperrt worden, der Straßenbahnverkehr wurde eingestellt. In Leipzig ist die Karl-Liebknecht-Straße von der Polizei abgeriegelt. Grund sind zuviele Teilnehmende bei einer Demo zur Versammlungnsfreiheit. Bildrechte: Konstantin Henss

17:10 Uhr | Großer Zulauf bei Demo am Schumann-Platz

Nach MDR-Reporterangaben haben sich auf dem Alexis-Schumann-Platz mehrere Tausend Menschen versammelt. Leute rufen "Freiheit für alle politischen Gefangenen". Tausende Teilnehmer haben sich zu einer Kundgebung am Alexis-Schumann-Platz in Leipzig versammelt. Bildrechte: Konstantin Henss

16:45 Uhr | Nachmittag bisher ruhig

In diesen Minuten soll eine Demo am Alexis-Schumann-Platz in der Südvorstadt beginnen, die ursprünglich für 16:30 Uhr angemeldet worden war. Nach Einschätzung von MDR-Reportern und der Polizei ist die Lage bis zum Nachmittag "weitgehend ruhig "geblieben.

16:12 Uhr | Karlsruhe befasst sich nicht mit Eilantrag

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Beschwerde gegen das Demo-Verbot in Leipzig nicht zur Entscheidung angenommen. Das wird in sozialen Medien berichtet. Zuerst meldete das die "Leipziger Volkszeitung". Damit bleibt die von linksradikaler Seite geplante Solidaritätsdemo für Lina E. am Nachmittag untersagt.

15:34 Uhr | Innenminister und Ministerpräsident informieren sich