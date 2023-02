Was ist der "Tag der Ehre" Der "Tag der Ehre" findet vom 10. bis zum 12. Februar in Budapest statt. Es handelt sich um eine rechtsextreme Veranstaltung zum Gedenken an die Belagerung Budapests durch die Rote Armee während des Zweiten Weltkrieges. Das Treffen dient der rechten Szene zur Vernetzung und zur Verbreitung rechtsextremistischen Gedankengutes rund um Soldaten der Wehrmacht und der Waffen-SS sowie ihrer ungarischen Kollaborateure.



Diese wurden im Jahr 1945 bei der Belagerung Budapests durch die Rote Armee eingekesselt und mussten schließlich kapitulieren.



Organisator des Rechtsextremisten-Treffens in Ungarn ist die in Deutschland verbotene und international agierende Vereinigung "Blood and Honour". Quelle: Bundespolizei