Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren gegen die sächsische Landtagsabgeordnete der Linken, Juliane Nagel, eingeleitet. Das bestätigte Staatsanwalt Andreas Ricken auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Der Politikerin wird vorgeworfen, während einer Demonstration am 1. Juni 2023 in Leipzig einen Polizeibeamten angegriffen zu haben . Nagel weist die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück.

Juliane Nagel hatte die Demonstration am 1. Juni zum Kindertag angemeldet. Die Abgeordnete, die auch Stadträtin in Leipzig ist, hatte in einem Videostatement berichtet, dass sie "relativ brutal" von mehreren Beamten zu einem Polizeiauto geschleppt worden sei. Im Polizeiauto sei ihr gesagt worden, den Beamten sei egal, ob sie eine Abgeordnete ist. Nach dem Vorfall hatte der Leipziger Polizeipräsident René Demmler bei Nagel um Entschuldigung gebeten.