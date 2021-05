In Leipzig ist am Sonntag um 18 Uhr ein besonderer Weltrekord geknackt worden. Philipp Immig alias DJ "Housekasper" hatte unter dem Titel "24/7" zusammen mit seinen Kollegen den längsten Livestream der Welt organisiert. Sieben Tage und insgesamt über 170 Stunden hat die Crew durchgehend an den Turntabels performt.

"Allmählich geht es an die Substanz", erklärt Immig am Sonntag rund zwei Stunden vor der Rekordmarke. Auf die Idee kam der DJ und Inhaber einer Eventagentur aus Leipzig, als er von einem 168-Stunden-Rekord aus Baden-Württemberg hörte. Um das zu toppen, tat er sich mit 15 anderen DJs zusammen, meldete den Versuch offiziell an und am 25. April ging das Live-Event über die Bildschirme und Screens der Community.