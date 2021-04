Durchsucht würden Wohnungen, unter anderem in der Biedermannstraße, Zwenkauer Straße, Pfeffingerstraße und in der Stockartstraße. Laut Meier sind Kräfte des Landeskriminalamtes und der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Einzelheiten will das LKA am Mittag bekannt geben.