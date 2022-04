Die Beamten sollen im Dezember 2020 in der Dienststelle in Leipzig auf Weisung eines Gruppenführers bei zwei neuen Kommando-Angehörigen ein Aufnahmeritual durchgefüht haben. Laut Generalstaatsanwaltschaft soll einer der beiden von mehreren Schüsse aus einer polizeilichen Übungswaffe mit Farbpatronen getroffen und verletzt worden sein.

Auch Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat sich erschüttert über das Vorgehen bei der Spezialeinheit gezeigt. "Ein solches Verhalten ist unentschuldbar und hat in der sächsischen Polizei nichts zu suchen", so der CDU-Politiker am Mittwoch. Fehlverhalten müsse mit aller Konsequenz bekämpft werden und dürfe nicht die jahrelange und erfolgreiche Arbeit ganzer Bereiche oder Behörden in Verruf bringen, meinte der Minister.