In Leipzig-Gohlis hat in der Nacht zu Donnerstag erneut ein Lkw gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand gegen 1 Uhr ein Lastwagen in der Landsberger Straße nahe einer Tankstelle in Flammen. Vier weitere Fahrzeuge fingen Feuer. Drei Autos brannten komplett nieder, eins wurde vom Feuer beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.