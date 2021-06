Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren Fahrzeugbränden in Leipzig ausgerückt. Kurz nach Mitternacht brannte ein Lkw in der Sylter Straße in Gohlis. Laut Polizei war der Lastwagen angezündet worden. Er brannte vollständig aus. Ein daneben stehender Mazda wurde durch die enorme Hitze beschädigt.

Fast zeitgleich meldete jemand, dass er einen Brand in einem Radkasten eines Lasters in der Max-Liebermann-Straße gelöscht habe. Eine Stunde später wurde der nächste Brand in Gohlis gemeldet. In der Harrison-Straße brannte diesmal ein Elektro-Auto. In diesem Fall könnte es sich jedoch um einen technischen Defekt gehandelt haben, wie die Polizei berichtet.