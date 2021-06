Wassersport Gesperrte Leipziger Seen werden wieder freigegeben

Während Tagebaue trist und grau anmuten, ändert sich die Lage grundlegend, wenn daraus idyllische Seen entstehen. Allerdings gibt es bei diesen Tagebaurestlöchern immer auch ein geologisches Restrisiko. In Leipzig war die Überraschung groß, als im März auf einmal der Störmthaler und der Markkleeberger See wegen Rissen in einer Böschung gesperrt werden mussten. Nach gründlicher Analyse und Sicherungsarbeiten geben Fachleute die Seen jetzt wieder frei. Der Verbindungskanal bleibt jedoch gesperrt.