Die Autorin verfasst allerdings nicht nur Bücher, sondern schaltet sich auch häufig in öffentliche Debatten ein. In Kolumnen in der Tageszeitung taz oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beteiligte sie sich in den vergangenen Jahren an kontroversen Diskursen zu politischen Streitthemen wie Identitätspolitik, Islamismus oder Antisemitismus.