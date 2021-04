Seit fast einem halben Jahr ist der Leipziger Zoo für Besucher geschlossen. Doch freudige Nachrichten aus den Gehegen gibt es trotzdem zu berichten: Der Zoo freut sich über vier Löwenbabys. Wie heute bekannt wurde, sind sie bereits am 7. März zur Welt gekommen. Die zwei Katzen und zwei Kater seien zu properen Jungtieren herangewachsen, gab Zoodirektor Jörg Junhold heute bekannt.

Das Löwenpaar Kigali und Majo kümmere sich gemeinsam um die vier Jungtiere. Bislang hätten ausschließlich die Eltern Kontakt zu ihrem Nachwuchs. "Wir beobachten die Entwicklung aus der Distanz, aber sehr intensiv", sagte der Zoodirektor. Der Grund für die Vorsicht liegt in Mutter Kigalis Vergangenheit: Bei früheren Würfen hatte die Löwin teils heftig reagiert, was für den Nachwuchs tödlich endete. Bereits vier Junge starben in der Vergangenheit.