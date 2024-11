"Ich liebe Lok Leipzig und bin Mitglied wegen der Werte, für die der Klub steht. Der Klub ist sehr gemeinwohlorientiert und tut viel für die Fan-Community", erklärt Shane. Für ihn ist Lok Leipzig mehr als nur ein Fußballverein, es sei eine Gemeinschaft, die auf gegenseitiger Unterstützung basiert. Wie der Australier es ausdrückt: "It's all about goodness."