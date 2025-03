Sachsenlotto sucht den unbekannten Lottogewinner oder die Lottogewinnerin aus Leipzig, um den Gewinn von mehr als 9,5 Millionen Euro auszuzahlen. Mitte Februar hatte die Person aus Leipzig als bundesweit einzige den Jackpot im Spiel "6 aus 49" geknackt. Die Gewinnsumme von mehr als 9,5 Millionen Euro zählt laut Lotterieanbieter zu den Top 10 der in Sachsen je erzielten Großgewinne. Demnach seien dafür zwei Tippfelder ausgefüllt worden. Der Spieleinsatz lag einschließlich Bearbeitungsgebühr bei 5,80 Euro, informierte Sachsenlotto..

Laut Sachsenlotto ist die Quittung bereits irgendwo in Sachsen in einer Annahmestelle geprüft worden. "Der Spieler weiß, dass er mehr als 1.000 Euro gewonnen hat, aber nicht, wieviel genau. Er muss nun seine Unterlagen bei uns einreichen", erklärte die Sprecherin für Sachsenlotto, Kerstin Waschke auf Nachfrage von MDR SACHSEN.

Theoretisch habe der Gewinner oder die Gewinnerin drei Jahre lang Zeit dafür. "Ich hoffe, er oder sie kommt bald zu uns", so Waschke. Sie vermutet dass derjenige vielleicht in den Winterferien war oder berufstätig ist und einen guten Moment abpassen will, um zu Sachsenlotto zu kommen.