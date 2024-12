Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben 30 Millionen Euro vom Land Sachsen für den Netzausbau erhalten. Am Montag überreichte Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) den Förderbescheid an LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg. Die Fördergelder fließen vor allem in die Bauarbeiten auf der Waldstraße zwischen Waldplatz und Leutzscher Allee. Aber auch der Streckenausbau der Linien 4, 7, 11 und 15 und die Instandsetzung der Zeppelinbrücke werden damit finanziert.