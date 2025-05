Jannaschk freut sich über die Wiedereröffnung, findet es aber auch "relativ absurd, dass Gelder für externe Kräfte dafür verwendet werden". Der Verein mit 300 Mitgliedern, darunter 120 Kinder- und Jugendliche, die in zwölf Mannschaften aktiv sind, verstehe aber "die Grundproblematik" und würde gerne ein "Pilotprojekt'" angehen, bei dem die LVB selbst das Öffnen und Schließen der Halle organisiert. Eine Sportkollegin habe ihr von der Situation in Chemnitz erzählt: "Dort ist es so, dass es Hallen gibt, für die die Vereine Transponder haben". Damit käme man herein.