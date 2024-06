Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) will auch in Zukunft ihre Investitionen steigern. Das gab das Unternehmen am Montag bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz 2023 bekannt. Trotz schlechterer Rahmenbedingungen wie Lieferprobleme, Zinserhöhungen und dem Fachkräftemangel plane die LWB im laufenden Geschäftsjahr mehr als 200 Millionen Euro in den Wohnungsbestand zu investieren - soviel wie noch nie seit den 1990er-Jahren, sagte LWB Geschäftsführerin Doreen Bockwitz.