Bildrechte: mdr

Heute Abend wollen sie nicht über Kinder reden, wie sonst wenn sie sich treffen. Ohnehin viel zu selten und meist mit Kindern im Schlepptau. "Alle Mamas in meinem Umfeld kennen die Situation: Du triffst dich mit deinen Mädels, alle haben die Kinder dabei. Und dann versucht du was zu erzählen und unterbrichst dich immer selbst mit: Nein, nicht das Brötchen vom Boden essen, Schatz! Leg bitte die Schere weg. Und so weiter!" erzählt Partyveranstalterin Nancy Latendresse-Lévesque (30).



Als vor einigen Monaten in Wuppertal die Partyreihe "Mama geht tanzen" ins Leben gerufen wurde, waren sie und Manuela Blum (38) beide völlig begeistert von der einfachen, aber genialen Idee, eine Party zu familienfreundlichen Zeiten zu veranstalten. Unabhängig voneinander schrieben sie den Veranstalterinnen mit der Bitte, die Partyreihe nach Leipzig auszuweiten. Die jedoch ermuntern Manuela Blum, dreifache Jungs-Mama aus Leipzig-Althen und Nancy Latendresse-Lévesque, zweifache Jungs-Mama aus Sellerhausen, das Ganze selbst zu organisieren.