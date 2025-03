Mehrere Tausende Menschen haben am Samstag am sogenannten Mammutmarsch in Leipzig teilgenommen. Der Veranstalter sprach von rund 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Demnach hatte die Extremwanderung in mehreren Gruppen am frühen Morgen an der Galopprennbahn Scheibenholz begonnen. Teilnehmer konnten wählen, ob sie 30, 42 oder 55 Kilometer wandern wollten. Die Routen führten an Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei, darunter dem Völkerschlachtdenkmal, durch den Leipziger Auwald sowie an mehrere Seen ins Umland.

