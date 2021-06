In Leipzig ist ein Mann nach einem Spaziergang mit seinem Hund gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 43-Jährige am Dienstagabend mit seinem Hund im Stadtteil Schönefeld unterwegs. Nachdem er wieder nach Hause zurückgekehrt war, sei er dann zusammengebrochen und in der Uniklinik wenig später gestorben.