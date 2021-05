Kriminalität 24-Jähriger in Leipzig niedergestochen - Polizei fasst Tatverdächtige

In Leipzig ist am Sonnabend ein 24 Jahre alter Mann von zwei Männern niedergestochen worden. Die Polizei konnte die beiden Angreifer kurze Zeit später fassen und in Gewahrsam nehmen. Die beiden Verdächtigen sitzen nun in Untersuchungshaft.