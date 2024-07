In Zschortau im Landkreis Nordsachsen hat ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma unerlaubt Zugreisende kontrolliert. Nach Angaben der Bundespolizei in Leipzig hatte der 28-jährige Mann am Freitag am Haltepunkt in Zschortau Reisende und deren Gepäck durchsucht. Fahrgäste hatten daraufhin das Zugpersonal informiert.