Am Mittwoch ist in Leipzig ein 19 Jahre alter Mann nach einer Auseinandersetzung gestorben. Wie die Polizei mitteilte, gerieten der 19-Jährige und der Tatverdächtige in der Straßenbahn der Linie 3 aus bisher unbekannten Gründen aneinander. Bei der Auseinandersetzung wurde der 19-Jährige laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort starb er an seinen schweren Verletzungen.