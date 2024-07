Die Angreifer geben später an, dass sie aus Wut und Enttäuschung gehandelt haben, weil die Deutsche-Fußballnationalmannschaft ihr Viertelfinalspiel gegen Kroatien verlor. Die Jugendlichen sperren Lourenço in einer Telefonzelle ein, als dieser gerade mit seiner Frau in Portugal telefonieren will. Sie schlagen brutal mit Eisenketten und Springerstiefeln auf ihn ein und verletzen ihn lebensgefährlich. Er stirbt ein halbes Jahr später mit 49 Jahren an den Folgen der Verletzung.