Mit einem abwechslungsreichen Programm eröffnet der Kanupark Markkleeberg am zweiten Maiwochenende mit dem "XXL-Paddelfestival" die Paddelsaison. Dafür soll sich das Gelände am Markkleeberger See ab Freitag in ein Mekka für Kanusportbegeisterte verwandeln, wie die Veranstalter mitteilten.